Мария Шарапова досрочно завершила сезон

ТАСС, 17 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.
Ранее сообщалось, что спортсменка выступит на турнире "ВТБ Кубок Кремля" и St. Petersburg Ladies Trophy.
"Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, - написал журналист. - Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене".
В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции - до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, на Открытом чемпионате США, который стал для нее последним турниром в 2018 году, - в четвертом раунде.