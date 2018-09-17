{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мария Шарапова досрочно завершила сезон

Россиянка снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы
Мария Шарапова AP Photo/Adam Hunger
Мария Шарапова
© AP Photo/Adam Hunger

ТАСС, 17 сентября. Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

Ранее сообщалось, что спортсменка выступит на турнире "ВТБ Кубок Кремля" и St. Petersburg Ladies Trophy.

"Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, - написал журналист. - Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене".

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции - до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, на Открытом чемпионате США, который стал для нее последним турниром в 2018 году, - в четвертом раунде.

 

Теги
Шарапова, Мария Юрьевна
Лига Европы
"Спартак" попросил своих болельщиков воздержаться от посещения матча ЛЕ с "Рапидом"
Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет в четверг в Вене, игра начнется в 19:55 мск
Читать полностью