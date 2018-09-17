Тренер: чемпионат мира в Южной Корее стал праздником стрелкового спорта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по стрельбе в Южной Корее успешно переняли у России опыт проведения турнира, создав во время соревнований атмосферу праздника стрелкового спорта. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина.

Россияне заняли четвертое место в общекомандном медальном зачете на чемпионате мира по стрельбе, который завершился в южнокорейском Чханвоне. Национальная сборная завоевала девять золотых, девять серебряных и 19 бронзовых наград. В общем зачете учитываются медали, завоеванные как взрослыми стрелками, так и юниорами. Победу в общем зачете одержала команда Китая, в активе которой 20 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых медалей.

"Чемпионат мира 2017 года, который прошел в Московской области, поразил весь стрелковый мир красотой, праздником, вниманием к спортсменам и зрителям. Организационный комитет ЧМ в Южной Корее был у нас в гостях, очень внимательно все изучил. Когда мы приехали к ним в этом году, то были просто поражены тем, как они сумели взять все самое лучшее, добавить свой национальный колорит и создать настоящий праздник стрелкового спорта", - сказала Голдобина.

"Похоже, мы с вами становимся свидетелями нового витка продвижения олимпийской спортивной стрельбы в реалиях XXI века. Уверена, увидим много интересного", - добавила она.

В Южной Корее сборная России уверенно завоевала больше всех лицензий на Олимпиаду в Токио - 12 из 60 возможных. "12 олимпийских лицензий в пулевой и стендовой стрельбе - это очень хорошее начало. На этом чемпионате впервые были разыграны лицензии в смешанных командах, которые впервые будут представлены на Играх в Токио. Нам удалось получить квоты во всех трех упражнениях", - отметила Голдобина.

"На завершившемся чемпионате мира женщины впервые выступили в новой программе, количество выстрелов в которой теперь такое же, как и в мужских упражнениях. Поэтому медали нашей женской половины команды еще более ценны. Например, в женской винтовке мы добились очень высокого результата, завоевав личное золото, олимпийскую лицензию, бронзу среди юниорок, командные награды", - рассказала главный тренер сборной России по пулевой стрельбе .