"Локомотив" готов к тяжелому матчу против "Галатасарая" в Лиге чемпионов - Фернандеш

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" готовы к тяжелому матчу против турецкого "Галатасарая" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.

Встреча пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск.

"Всегда приятно возвращаться в то место, где ты играл ранее, пусть и за другую команду. Мне уже довелось поиграть на этом стадионе, все осознают, что завтра нас ожидает тяжелая игра. При этом стоит отметить, что все футболисты "Локомотива" готовы к предстоящей встрече, процент настроя и концентрации у каждого игрока находится на высшем уровне", - сказал португалец.

Также Фернандеш заявил, что разговоры по поводу продления его контракта не повлияют на качество игры в предстоящем матче. "Самое важное для меня - это игра, поэтому разговоры по поводу контракта меня не отвлекают. Я максимально сконцентрирован на предстоящем матче. Как я уже говорил, мы приехали сюда за победой, постараемся сделать все, чтобы порадовать", - добавил полузащитник.

В группе D соперниками "Локомотива" также являются немецкий "Шальке" и португальский "Порту".