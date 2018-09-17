"Спартак" попросил своих болельщиков воздержаться от посещения матча ЛЕ с "Рапидом"

ТАСС, 17 сентября. Московский футбольный клуб "Спартак" обратился к своим болельщикам с просьбой не посещать гостевой матч первого тура группового этапа Лиги Европы против австрийского "Рапида". Заявление опубликовано на официальном сайте команды.
В июне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил на "Спартак" санкции за поведение болельщиков во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского "Атлетика", который завершился победой красно- белых со счетом 2:1. "Спартаку" было запрещено продавать билеты на два гостевых еврокубковых матча. Первой стала игра третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, в которой московская команда потерпела поражение со счетом 2:3.
"Если в Австрии не случится эксцессов, "Спартак" сможет рассчитывать на столь важную поддержку своих поклонников в Глазго 25 октября в матче против "Рейнджерс". В противном случае в силу вступит условное наказание, и наш клуб подвергнется еще более серьезным санкциям. Поэтому мы убедительно просим вас воздержаться от посещения поединка "Рапид" - "Спартак", - говорится в сообщении.
Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет в четверг в Вене, игра начнется в 19:55 мск.