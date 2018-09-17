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Лига чемпионов

"Галатасарай" организует централизованный трансфер болельщиков "Локомотива" на матч ЛЧ

Встреча пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск
Болельщики "Локомотива" Михаил Терещенко/ТАСС
Болельщики "Локомотива"
© Михаил Терещенко/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Галатасарай" организует централизованный трансфер болельщиков московского "Локомотива" на матч Лиги чемпионов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор столичной команды Илья Геркус.

Встреча пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск. Ранее руководство московского клуба заявило, что не будет делать организованный выезд из соображений безопасности.

"Мы обратились к принимающей стороне, чтобы наши болельщики были доставлены на стадион централизованно. Завтра они прибудут на матч на автобусах при содействии руководства турецкого "Галатасарая". На сегодняшний момент гостевая квота "Локомотива" выкуплена в размере 270 билетов", - сказал Геркус.

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