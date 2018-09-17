Семин: дисквалификация Смолова внесла ряд проблем в тактику "Локомотива" перед матчем ЛЧ

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Дисквалификация нападающего "Локомотива" Федора Смолова, полученная в прошлом сезоне, внесла определенные проблемы в тактическую подготовку тренерского штаба московского клуба в преддверии первого матча группового этапа футбольной Лиги чемпионов против "Галатасарая". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Встреча группы D пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск. Смолов был дисквалифицирован на один матч еврокубков после ответной встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы прошлого сезона против сербской "Црвены Звезды". "Краснодар", за который на тот момент выступал форвард, тогда не смог пробиться в групповой этап турнира, уступив сербской команде по сумме двух встреч (3:2, 1:2).

"Конечно, когда сильный футболист не играет матч, то это вносит определенные проблемы в плане тактической подготовки. У нас есть игроки, которые смогут его заменить, это обычная футбольная ситуация. Смолова нет, а игра будет. Изменить мы ничего не можем, поэтому будем играть теми футболистами, которые нам доступны", - сказал Семин.

Также тренер заявил, что давление трибун не скажется на качестве игры московского клуба. "У нас хороший подбор футболистов, которые играли на различных европейских и мировых турнирах, поэтому считаю, что давление трибун не скажется на качестве игры "Локомотива". С другой стороны, когда на стадионе присутствует бешеная энергетика трибун, то это идет на пользу футболистам", - отметил Семин.