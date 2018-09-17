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Футбол в России

"Урал" и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 17 сентября. Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с "Ростовом" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встречу, которая прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена", посетило 18 337 зрителей.

В составе хозяев забитым мячом отметился Вараздат Ароян (47-я минута), у гостей отличился Алексей Ионов (49). "Ростов" не проигрывает в чемпионате страны на протяжении четырех матчей (две победы, две ничьи).

В турнирной таблице "Урал" занимает 14-е место, набрав пять очков, "Ростов" вышел на второе место (14 очков), обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак". Лидирует в чемпионате санкт-петербургский "Зенит", набравший 19 очков.

В следующем туре "Ростов" примет "Уфу", "Урал" в гостях сыграет с красноярским "Енисеем". Обе встречи пройдут 22 сентября.

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