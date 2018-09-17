Российские волейболисты обыграли камерунцев и вышли во второй раунд чемпионата мира

РИМ, 17 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Камеруна в своем четвертом матче на чемпионате мира, который проходит в Италии и Болгарии. Встреча прошла в Бари.

Матч группы С завершился со счетом 3-0 в пользу российской команды.

Перед заключительным туром первого раунда в активе сборной России три победы в четырех матчах, команда Сергея Шляпникова идет на третьей позиции в турнирной таблице группы C, у занимающей пятое место сборной Камеруна в активе одна победа. Во второй раунд выходят по четыре лучшие команды из каждой группы. Таким образом, россияне обеспечили себе участие в следующем раунде турнира.

Во втором раунде 16 сборных будут разделены на четыре группы по четыре команды в каждой. В третий раунд пробьются победители групп, а также две лучшие команды из занявших вторые места.

Чемпионат мира завершится 30 сентября. Сборная России никогда не побеждала на мировых первенствах. В активе российских волейболистов одно серебро (2002). Сборная СССР в своей истории побеждала на чемпионатах мира шесть раз, последняя победа случилась на турнире 1982 года в Аргентине.