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Лига чемпионов

"Локомотив" тренируется в полном составе перед матчем ЛЧ против "Галатасарая"

Встреча пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" провели тренировку в полном составе перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая". Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Встреча пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск.

Отведенные 15 минут для представителей СМИ футболисты "Локомотива" тренировались в полном составе. В тренировке принял участие и нападающий Федор Смолов, который пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации, полученной в прошлом сезоне в составе "Краснодара" в матче Лиги Европы против сербской "Црвены Звезды".

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил участия в игре защитника Бенедикта Хёведеса. "Хёведес тренируется в общей группе. Существует вероятность, что завтра мы выйдем в три центральных защитника с Хёведесом в составе. Мы очень рассчитываем и надеемся на него, но состав назовем завтра", - сказал Семин.

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