Тарпищев подтвердил, что Шарапова досрочно завершила сезон

"С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, - сказал Тарпищев. - Чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву - она собиралась. Теперь уже как почетный гость".

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме.