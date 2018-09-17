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Тарпищев подтвердил, что Шарапова досрочно завершила сезон

По словам главы ФТР, спортсменка приняла решение сосредоточиться на здоровье
Мария Шарапова AP Photo/Jason DeCrow
Мария Шарапова
© AP Photo/Jason DeCrow

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подтвердил, что российская спортсменка Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон и пропустит московский турнир "ВТБ Кубок Кремля". Об этом Тарпищев сообщил ТАСС.

Ранее о завершении Шараповой сезона сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг.

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"С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, - сказал Тарпищев. - Чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме. Но не исключено, что она просто так приедет в Москву - она собиралась. Теперь уже как почетный гость".

В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме.

Теги
Шарапова, Мария ЮрьевнаТарпищев, Шамиль Анвярович
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