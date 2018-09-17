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НХЛ

Бывший хоккеист "Коламбуса" Тютин стал скаутом клуба

Российский защитник Федор Тютин выступал за "Коламбус" с 2008 по 2016 год
Федор Тютин AP Photo/Matt Slocum
Федор Тютин
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 17 сентября. Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Колорадо" Федор Тютин стал скаутом "Коламбуса". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Тютин, которому в июле исполнилось 35 лет, был выбран на драфте 2001 года под общим 40-м номером "Нью-Йорк Рейнджерс". В 2008 году он стал игроком "Коламбуса", за который выступал до 2016 года, после чего один сезон провел в "Колорадо". Всего в НХЛ он сыграл 872 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 264 очка (55 голов + 209 результативных передач), в плей-офф на его счету 11 очков (1+10) в 32 играх. Хоккеист является рекордсменом "Коламбуса" среди защитников по числу игр, голов и набранных очков (553 игры, 185 очков, 39+146).

Также Тютин выступал за ижевскую команду "Ижсталь", санкт-петербургский СКА, казанский "Ак Барс", мытищинский "Атлант", а также за канадский клуб "Гелф Шторм", выступающий в хоккейной лиге Онтарио. В составе сборной России Тютин стал чемпионом мира 2008 года.

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