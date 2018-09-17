Главный тренер "Урала" Парфенов назвал "боевым" матч РПЛ против "Ростова"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал" - "Ростов" получился "боевым". Такое мнение высказал журналистам главный тренер екатеринбургского футбольного клуба Дмитрий Парфенов после встречи команд, которая состоялась в понедельник на стадионе "Екатеринбург-Арена" (1:1).

"Боевой матч получился. Провалили вторую половину первого тайма, сделали коррективы, вышли, забили мяч, но дали забить сопернику. С такими командами это роскошь. По самоотдаче ребят упрекнуть не в чем, но ошибки индивидуальные были, которые привели к пропущенному мячу", - считает Парфенов.

По его словам, команде не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. "С такой командой надо выигрывать матчи. "Ростов" играет плотно и организованно, поэтому они, наверное, наверху и находятся", - сказал тренер.

В турнирной таблице "Урал" занимает 14-е место, набрав пять очков, "Ростов" вышел на второе место (14 очков), обойдя по дополнительным показателям московский "Спартак".