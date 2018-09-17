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Футбол в России

Тренер "Урала": Погребняк начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября

В апреле нападающий перенес операцию на ахилловом сухожилии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий Павел Погребняк, который в конце августа подписал контракт с екатеринбургским футбольным клубом Российской премьер-лиги (РПЛ) "Урал", начнет тренировки по индивидуальному плану в начале октября. Об этом сообщил в понедельник журналистам главный тренер команды Дмитрий Парфенов.

"Погребняк в начале октября появится, по крайней мере, по индивидуальному плану [будет тренироваться]. Надо, чтобы он хотя бы приехал. Пока он проходит реабилитацию", - сказал Парфенов. По словам тренера, Погребняку сначала надо "завоевать место в команде", чтобы выйти на поле.

В апреле Погребняк перенес операцию на ахилловом сухожилии. Восстановление спортсмена, как сообщалось ранее, займет от шести до восьми месяцев.

С февраля 2018 года футболист выступал за клуб Ленинградской области "Тосно", с которым он стал обладателем Кубка России. В июне текущего года клуб из-за финансовых проблем прекратил существование, а 34-летний Погребняк стал свободным агентом.

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