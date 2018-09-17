"Йокерит" забросил восемь безответных шайб в матче КХЛ с "Трактором"

ТАСС, 17 сентября. Хельсинкский "Йокерит" разгромил челябинский "Трактор" со счетом 8:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Брайан О'Нилл (22-я минута), Йон Норман (25, 29, 37), набравший пять очков, Марко Анттила (36, 60), Пекка Йормакка (58) и Ээмели Рясянен (58).

"Йокерит" одержал самую крупную победу за время выступления в КХЛ. "Трактор" потерпел крупнейшее поражение с момента вступления в лигу. Самый крупный счет в истории КХЛ был зафиксирован в феврале 2015 года, когда ЦСКА дома обыграл братиславский "Слован" со счетом 12:0.

Финский клуб одержал шестую победу в семи играх регулярного чемпионата, при этом команда набрала очко и в проигранном матче с петербургским СКА, уступив в овертайме. "Йокерит" продолжает лидировать в Западной конференции с 13 очками. "Трактор" потерпел четвертое поражение в шести встречах и с пятью очками занимает девятое место в Восточной конференции.

В следующем матче хельсинкский клуб 19 сентября дома примет магнитогорский "Металлург", а челябинский клуб в этот же день в гостях встретится с московским "Спартаком".