Терим: "Локомотив" в матче против "Галатасарая" в ЛЧ будет чувствовать себя как дома

СТАМБУЛ /Турция/, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" будут чувствовать себя как дома в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов "Галатасарая". Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер турецкой команды Фатих Терим.

Встреча группы D пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск.

"Локомотив" - это сильная команда, которая имеет характер. Я смотрел их матч против "Динамо" и наш тренерский штаб сделал определенные выводы. У них есть хороший подбор футболистов в виде Фарфана и Фернандеша. В завтрашнем матче они будут чувствовать себя как дома, нам нужно проявить максимальную концентрацию в завтрашнем матче, а также постараться зарядиться с первых минут тем импульсом, который нам дадут наши болельщики", - сказал Терим.

"Считаю, что группа которая нам досталась в лице "Локомотива", "Шальке" и "Порту", является максимально сбалансированной. Это усложняет задачу по выходу, так как в таких противостояниях права на ошибку нет. Кроме того, очень сильно осложняет задачу наказание fair play от УЕФА. В нашей заявке может быть только 21 футболист - у соперников 25, выводы делайте сами", - добавил Терим.

Также Терим назвал данный турнир походом за мечтой. "Какая у меня мечта? Быть первыми, а как же иначе, если говорить о целях этого сезона, то давайте назовем его "Походом за мечтой", - заключил тренер.

"Галатасарай" способен добиться успеха за счет единства

Голкипер турецкой команды Фернандо Муслера считает, что клуб способен добиться успеха в матче против "Локомотива" за счет единства.

"Между прошлым розыгрышем Лиги чемпионов и нынешним прошло достаточное количество времени, сейчас тот "Галатасарай" и нынешний - это два разных клуба. Доверие, амбиции и единство - вот те составляющие, которые помогут нам не только в завтрашнем матче против "Локомотива", но и во всем розыгрыше Лиги чемпионов. Именно за счет этого мы сможем добиться успеха, потому что мы семья, это главное", - сказал Муслера.