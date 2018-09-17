Хоккеист "Спартака" Никита Филатов выбыл из-за травмы на месяц

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Никита Филатов выбыл на месяц из-за травмы колена. Об этом на пресс-конференции после матча с "Автомобилистом" сообщил главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

В понедельник "Спартак" в Москве проиграл екатеринбургскому клубу со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Филатов, отыгравший все три матча предыдущей выездной серии, не попал в состав красно-белых.

"Врачи говорят, что он выбыл на месяц. У него повреждение колена", - сказал Епанчинцев.

Проводящий первый сезон в "Спартаке" Филатов провел за красно-белых пять матчей и набрал два очка (1 шайба + 1 передача). На счету 28-летнего игрока победная шайба в ворота подольского "Витязя" (3:2) в матче, который состоялся неделю назад.