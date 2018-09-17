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Лига чемпионов

Головин не попал в заявку "Монако" на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"

Российский полузащитник не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки
Александр Головин Станислав Красильников/ТАСС
Александр Головин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин не попал в заявку команды на домашний матч первого тура Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. 22-летний россиянин не провел ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе травмы лодыжки. На прошлой неделе футболист впервые после повреждения приступил к тренировкам в общей группе.

В составе ЦСКА Головин стал чемпионом России 2016 года. Полузащитник выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года, команда дошла до 1/4 финала турнира.

"Монако" примет мадридский клуб 18 сентября, игра начнется в 22:00 мск.

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