Финалист Лиги чемпионов "Ливерпуль" стартует в турнире матчем против ПСЖ

ТАСС, 18 сентября. Групповой турнир футбольной Лиги чемпионов стартует во вторник матчами в четырех группах. Финалист прошлого сезона английский "Ливерпуль" начнет новый розыгрыш домашним матчем против чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен".

И "Ливерпуль", и ПСЖ безупречно стартовали в своих чемпионатах, одержав по пять побед в пяти матчах. Если в Английской премьер-лиге (АПЛ) аналогичного результата добился "Челси", то французы оторвались от ближайших преследователей - "Лилля", "Марселя" и "Тулузы" - на пять очков. "Они являются одними из фаворитов, мы знаем, какой класс у этой команды. Будем играть на "Энфилде", и это может дать нам преимущество", - сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Предстоящий матч преподносится как противостояние двух самых ярких футболистов обеих команд - египтянина Мохаммеда Салаха из "Ливерпуля" и бразильца Неймара из ПСЖ. В этом сезоне Салах забил дважды в пяти матчах премьер-лиги. С момента финала Лиги чемпионов он провел восемь поединков за клуб и за сборную, забив шесть мячей. За аналогичный период Неймар отыграл 14 матчей и забил 10 мячей.

Под вопросом остается участие во встрече нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино. В субботнем матче с "Тоттенхэмом" защитник лондонцев Ян Вертонген в игровом эпизоде ткнул бразильцу в глаз. Серьезного повреждения обнаружено не было, тем не менее "Ливерпуль" может начать турнир без своего ведущего форварда.

Для ПСЖ внутренний чемпионат уже несколько сезонов серьезной мотивацией не является, а вот добиться успеха в Лиге чемпионов парижанам не удается год за годом. Именно поэтому гостевой матч с прошлогодним финалистом будет иметь огромное значение. "Эта встреча заставит нас показать свои лучшие качества, поможет привыкнуть к давлению и такому высокому уровню. С этим нет никаких проблем, завтра нам необходимо показать свой лучший футбол", - сказал главный тренер Томас Тухель.

Во втором матче группы С встретятся сербская "Црвена Звезда" и итальянский "Наполи". Для белградского клуба игра станет исторической - команда никогда не выходила в основной турнир Лиги чемпионов, а их последнее участие в Кубке чемпионов датировано сезоном-1991/92. Естественно, что на стадионе имени Райко Митича будет аншлаг, билеты разлетелись за считанные часы после начала продаж.

"Интер" возвращается в Лигу чемпионов

Во вторник начнет работать новшество УЕФА, который решил разводить по времени матчи игрового дня. Уже в 19:55 мск прозвучит стартовый свисток во встречах группы B - "Интер" (Италия) - "Тоттенхэм" (Англия) и "Барселона" (Испания) - ПСВ (Нидерланды). Остальные шесть матчей начнутся в 22:00 мск.

"Интер" не играл в турнире с сезона-2011/12. "Лига чемпионов - это футбольный "Диснейленд", - сказал главный тренер миланского клуба Лучано Спаллетти. - Особое чувство возникает внутри, когда выходишь из подтрибунного помещения под эту величественную музыку. У нас есть мотивация, которая может помочь преодолеть недостаток опыта или страх перед важными играми".

В группе А сыграют "Монако" (Франция) - "Атлетико" (Испания) и "Брюгге" (Бельгия) - "Боруссия" (Германия). Полузащитник "Монако" Александр Головин продолжает набирать форму после травмы, тренируется в общей группе, но его первый матч за клуб по-прежнему откладывается. В субботней встрече чемпионата Франции с "Тулузой" он не попал в заявку, так что вряд ли приходится ожидать дебюта 22-летнего полузащитника в Лиге чемпионов.

В группе D во вторник встретятся стамбульский "Галатасарай" и чемпион России московский "Локомотив", а также немецкий "Шальке-04" и португальский "Порту". Матчи еще в четырех группах состоятся в среду. В группе G ЦСКА на выезде сыграет с чешской "Викторией".