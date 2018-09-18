Бучневич помог "Рейнджерс" обыграть "Нью-Джерси" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 18 сентября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич помог своей команде в овертайме обыграть "Нью-Джерси". Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Рейнджерс".

На счету россиянина одна заброшенная шайба (30-я минута) и две результативные передачи. Бучневич ассистировал шведу Лиасу Андерссону (47) и американцу Нилу Пайонку (62, ОТ). Еще одну шайбу в составе "Рейнджерс" себе в активе записал все тот же Андерссон (15). У проигравших на площадку выходил защитник Егор Яковлев, который результативными действиями не отметился.

Бучневич был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ 2013 года под общим 75-м номером. В 2014 году он в составе сборной России завоевал бронзу молодежного чемпионата мира, в 2015 - серебро. Россиянин подписал контракт с "Рейнджерс" в 2016 году. В минувшем сезоне Бучневич провел 74 игры за "Рейнджерс", набрав 43 очка (14 шайб + 29 передач), всего на счету нападающего 115 матчей в НХЛ и 63 (22+41) очка.

Следующую встречу в рамках предсезонной подготовки "Нью-Йорк" проведет 20 сентября против "Филадельфии". "Нью-Джерси" 21 сентября сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс". Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.