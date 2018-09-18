СМИ: тренер сборной Албании по футболу Пануччи подал в суд на экс-президента страны

"Браво, Косово! Пануччи - шарлатан, который разрушил все, что было создано", - написал Нишани.

Итальянский специалист обвиняет экс-главу Албании в оскорблении, которое нанесло ущерб его профессиональной репутации. Нишани назвал Пануччи шарлатаном на своей странице в Facebook. Чиновник опубликовал запись после поражения албанцев в товарищеском матче против сборной Косово, который прошел 29 мая.

ТАСС, 18 сентября. Главный тренер сборной Албании по футболу Кристиан Пануччи, который известен по работе помощником Фабио Капелло в национальной команде России, подал иск в гражданский суд против бывшего президента страны Буяра Нишани. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на информационное агентство Associated Press.

Известно, что 45-летний Пануччи требует выплатить ему €100 тыс. Решение по этому делу будет вынесено в течение 30 дней.

Итальянец возглавляет сборную Албании с июля 2017 года. Ранее специалист был ассистентом Капелло в сборной России с 2012 по 2014 год. После ухода из российской команды он тренировал итальянские клубы "Ливорно" и "Тернана".