СМИ: выступление певицы Валерии испортило поле домашнего стадиона ФК "Гомель"

ТАСС, 18 сентября. Газон стадиона, на котором белорусский футбольный клуб "Гомель" проводит домашние матчи чемпионата, был испорчен во время концерта известной российской певицы Валерии. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".
Артистка выступала в Гомеле на Дне города, а площадкой для ее концерта стал стадион "Центральный". В понедельник издание на своей странице в Twitter опубликовало фотографию, сделанную перед матчем 21-го тура чемпионата Белоруссии между "Гомелем" и "Городеей" (2:0).
"Это не НЛО. Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на Дне города. Сцена простояла более недели! Все для футбола, друзья", - сказано в сообщении.
Не НЛО⚡— Прессбол (@pressballby) 17 сентября 2018 г.
Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на дне города
Сцена простояла более недели! Всё для футбола, друзья pic.twitter.com/Mj1gO5jtI1
Ранее "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорится, что клуб опасается за состояние газона на "Ростов-Арене" из-за концерта музыканта Василия Вакуленко (Баста), намеченного на 29 сентября. В команде уверены, что поле пострадает и матч "Ростова" с "Уфой" (22 сентября) может стать последним в сезоне на этом стадионе. Остальные игры в случае повреждения газона планируется проводить на старой арене "Олимп-2". Однако сам музыкант заверил, что концерт пройдет без ущерба для стадиона и поля.