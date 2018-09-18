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СМИ: выступление певицы Валерии испортило поле домашнего стадиона ФК "Гомель"

Ранее российский футбольный клуб "Ростов" выразил опасения по поводу сохранности газона на своем стадионе после предстоящего концерта музыканта Василия Вакуленко

ТАСС, 18 сентября. Газон стадиона, на котором белорусский футбольный клуб "Гомель" проводит домашние матчи чемпионата, был испорчен во время концерта известной российской певицы Валерии. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".

Артистка выступала в Гомеле на Дне города, а площадкой для ее концерта стал стадион "Центральный". В понедельник издание на своей странице в Twitter опубликовало фотографию, сделанную перед матчем 21-го тура чемпионата Белоруссии между "Гомелем" и "Городеей" (2:0).

"Это не НЛО. Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на Дне города. Сцена простояла более недели! Все для футбола, друзья", - сказано в сообщении.

Ранее "Ростов" опубликовал заявление, в котором говорится, что клуб опасается за состояние газона на "Ростов-Арене" из-за концерта музыканта Василия Вакуленко (Баста), намеченного на 29 сентября. В команде уверены, что поле пострадает и матч "Ростова" с "Уфой" (22 сентября) может стать последним в сезоне на этом стадионе. Остальные игры в случае повреждения газона планируется проводить на старой арене "Олимп-2". Однако сам музыкант заверил, что концерт пройдет без ущерба для стадиона и поля.

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