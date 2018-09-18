СМИ: выступление певицы Валерии испортило поле домашнего стадиона ФК "Гомель"

ТАСС, 18 сентября. Газон стадиона, на котором белорусский футбольный клуб "Гомель" проводит домашние матчи чемпионата, был испорчен во время концерта известной российской певицы Валерии. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на издание "Прессбол".

Артистка выступала в Гомеле на Дне города, а площадкой для ее концерта стал стадион "Центральный". В понедельник издание на своей странице в Twitter опубликовало фотографию, сделанную перед матчем 21-го тура чемпионата Белоруссии между "Гомелем" и "Городеей" (2:0).

"Это не НЛО. Газон стадиона "Центральный" в Гомеле после концерта Валерии на Дне города. Сцена простояла более недели! Все для футбола, друзья", - сказано в сообщении.