Более 30 тысяч бегунов выйдут на старт Московского марафона 23 сентября

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч человек примут участие в шестом Московском марафоне, который пройдет 23 сентября по центральным улицам российской столицы.

Соревнования пройдут на двух дистанциях: классической (42,2 км) и 10 км. Обе трассы измерены и сертифицированы Ассоциацией международных марафонов и пробегов. За 15 минут до основного старта на трассах Московского марафона начнут соревноваться спортсмены на хендбайках и спортивных колясках. Зона старта и финиша будет располагаться рядом с "Лужниками".

В 2018 году мероприятие выходит на новый уровень. Московский марафон - единственный российский старт, вошедший вместе с рядом крупнейших марафонов мира (Нью-Йоркским, Берлинским, Чикагским, Лондонским, Бостонским и Токийским) в список квалификационных забегов чемпионата мира среди возрастных групп, который пройдет в 2020 году. Квалификационный период откроется в сентябре 2018 года. Московский марафон станет одним из первых забегов, где можно будет зафиксировать свои достижения по новой системе.

В рамках этого мероприятия состоится Кубок России по бегу на марафонскую дистанцию. "В соревнованиях примут участие лидеры нашей сборной, - сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Наталья Юхарева. - Это Степан Киселев, Татьяна Архипова, Дмитрий Сафронов, Сардана Трофимова и многие другие. Старт ожидается очень представительным".

22 сентября, накануне основного старта, организаторы проведут детские забеги на 400 и 800 метров. Каждый ребенок, принявший участие в этом соревновании, получит настоящий стартовый номер, фирменную футболку, подарки и памятную медаль.

Московский марафон и в этом году продолжит поддерживать деятельность благотворительных фондов, помогая привлекать средства на реализацию их программ. В нынешнем году к событию присоединились бегуны из фондов "Арифметика добра", "Синдром любви", "Волонтеры в помощь детям-сиротам" и православной службы помощи "Милосердие". Вместе с другими участниками забега они преодолеют дистанцию, чтобы привлечь внимание к деятельности фондов и собрать средства на реализацию программ.

Количество и качество

Первый Московский марафон прошел в 2013 году. В нем приняло участие 4778 человек, из них 2366 пробежали 42,2 км, а 2412 - десятикилометровку. На старт Московского марафона - 2013 вышли 315 иностранных бегунов из 45 стран. К 2017 году количество зарубежных участников возросло до 1185 человек (из 70 стран).

Победителем Московского марафона - 2017 на дистанции 42,2 км стал Артем Алексеев. В 2016 году этому спортсмену удалось установить рекорд столичного турнира - 2 часа 13 минут 40 секунд. Победительница женского Московского марафона - 2017 Сардана Трофимова финишировала с новым рекордом соревнований (2:30.29).

В забегах на 10 км, которые проводились в рамках Московского марафона - 2017, победили Игорь Максимов (29.09) и Елена Седова (33.49).