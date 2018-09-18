Международный комитет Арктических зимних игр посетит ЯНАО в 2019 году

ТАСС, 18 сентября. /ТАСС/. Представители Международного комитета Арктических зимних игр посетят Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) с ознакомительным визитом в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора округа. Регион претендует на проведение первых в России Арктических зимних игр в 2024 году.

"В рамках проведения игр 2018 года (прошли в марте в Канаде - прим. ТАСС) предварительная заявка региона получила одобрение членов международного комитета. В 2019 году ожидается ознакомительный визит представителей Международного комитета Арктических зимних игр в Ямало-Ненецкий автономный округ", - сообщили в пресс-службе.

Дальнейшее решение по российской заявке будет приниматься в марте 2020 года на заседании Международного комитета Арктических зимних игр, уточнили в пресс-службе.

По данным властей региона, в качестве потенциального места проведения соревнований был выбран Салехард, где есть спортивные залы и комплексы, гостиницы, кафе и рестораны, учреждения культуры. "Также в качестве потенциальной площадки проведения мероприятий Арктических зимних игр был представлен проект строящегося объекта "Многофункциональный спортивный комплекс "Ямал-Арена", - добавили в пресс-службе.

Арктические зимние игры проводятся с 1970 года каждые два года. Участие в соревнованиях принимают непрофессиональные спортсмены в возрасте от 13 до 24 лет из стран циркумполярного региона - США, Канады, Швеции, Норвегии, Финляндии, Гренландии и России. В программу входят фигурное катание, хоккей, бег на снегоступах, гонки на собачьих упряжках, настольный теннис, бадминтон, бег на лыжах, баскетбол и другие виды спорта.

Национальные виды спорта станут популярнее

Команда Ямала представляет Россию на Играх с 2004 года, за это время она завоевала более 500 медалей. В марте более 70 ямальских спортсменов на соревнованиях в городах Хей-Ривер и Форт-Смит Северо-Западных территорий Канады выиграли 51 золотую медаль. Сейчас сборная приступила к подготовке к Играм 2020 года.

По мнению Александра Жернакова, директора детско-юношеской спортшколы по национальным видам спорта, ответственного за отбор спортсменов по арктическому многоборью, проведение Арктических зимних игр на Ямале поднимет интерес к национальным видам спорта среди местных жителей. Сегодня арктическим многоборьем занимаются больше тысячи ямальцев, но попасть в сборную смогут только пятеро.

На соревнованиях многоборцам необходимо проявить себя как минимум в семи из десяти дисциплин. По словам Жернакова, регулярная подготовка спортсменов на Ямале ведется только по двум: тройной прыжок и прыжки через нарты, остальные дисциплины осваивают только те, кто поедет на Игры.

"Наши ребята сильные и выносливые, а наработать ловкость труда не составляет. Что тяжелее: прыгнуть один раз вверх и достать ногой предмет или перепрыгнуть 500-600 нарт? Выставляешь десять штук в ряд и прыгаешь туда-обратно. И так до упаду, пока силы есть", - пояснил Жернаков ТАСС.

Единственная возможность проявить себя

Если арктическое многоборье развивается в округе десятилетиями, то бег на снегоступах (специальная деревянная обувь с мягкой подошвой, вес одной пары составляет два килограмма) в новинку даже для самих местных жителей. По словам президента Федерации легкой атлетики ЯНАО Григория Хангельдиева, ответственного за отбор бегунов на снегоступах, участников Арктических зимних игр ему приходится искать среди легкоатлетов и лыжников.

"Когда мы впервые поехали на Игры в 2006 году, для нас это было ноу-хау. Мы даже не знали, как бежать. Нам просто дали снегоступы и предложили выступить. Пришлось что-то в интернете смотреть, что-то на месте узнавать", - рассказал ТАСС Хангельдиев.

Но первый опыт оказался успешным, ямальская спортсменка привезла с тех соревнований золото и серебро. В дальнейшем на Игры от Ямала начали выставлять четыре человека, а затем и полную команду из восьми человек. При этом, отметил тренер, соревнований по бегу на снегоступах в России с тех пор не появилось, поэтому Игры - по-прежнему единственная возможность для ямальских спортсменов проявить себя.

Больше, чем соревнование

Помимо спортивного интереса, игры привлекают участников и особой дружеской атмосферой. "Для детей это даже больше не спортивное соревнование, а фестиваль, возможность познакомиться с ребятами из других стран. Они общаются, дружат, обмениваются сувенирами", - сообщил ТАСС президент Федерации настольного тенниса ЯНАО Сергей Сальников.

Хотя он и отмечает, что победа для ямальских теннисистов не главное, с Игр последние годы ребята возвращаются всегда с медалями. Участие в состязаниях международного уровня ценится в спортивной среде особенно, поэтому попасть на Игры стремятся многие. "Конкуренция бывает по 20-30 человек на место", - добавил Сальников.

То, что Игры являются важной вехой в жизни каждого спортсмена, считает и старший тренер ЯНАО по фигурному катанию Альфия Бабенко. Игры на родной земле она ждет с нетерпением и уже готовит подрастающие таланты к 2024 году - самым юным фигуристкам, которые смогут принять участие в будущих состязаниях, сейчас всего семь лет, и они выступают только третий сезон.

"Сколько лет мы выезжаем в северные регионы Канады и США! Если Игры впервые пройдут у нас, и нашим спортсменам, и спортсменам мировых арктических регионов будет очень интересно", - сказала ТАСС тренер.