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КХЛ

ЦСКА обменял хоккеиста Попугаева в "Амур"

Взамен армейский клуб получил защитника Дениса Недилько

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА обменял нападающего Никиту Попугаева в хабаровский "Амур" на защитника Дениса Недилько. Об этом сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Оба игрока выступают в данный момент за команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 19-летний Попугаев в текущем сезоне в трех матчах за "Красную Армию" забросил две шайбы и отдал результативную передачу. 19-летний Недилько в шести играх нынешнего сезона за "Амурских Тигров" забросил шайбу и отдал две передачи. Таким образом, Попугаев начнет играть за "Амурских Тигров", а Недилько - за "Красную Армию".

Попугаев летом 2017 года был задрафтован в Национальной хоккейной лиге клубом "Нью-Джерси" под общим 98-м номером. С сезона-2015/16 россиянин выступал в канадской юниорской Западной хоккейной лиге, в конце октября прошлого года он вернулся в ЦСКА, который владеет на него правами в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). За армейцев в регулярном чемпионате КХЛ он провел 12 матчей, отдав голевую передачу. В плей-офф форвард сыграл в пяти встречах, забросив одну шайбу.

Недилько дебютирвал в составе "Амурских Тигров" в декабре 2016 года. За команду он провел 74 матча, забросил 10 шайб и отдал 21 передачу.

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