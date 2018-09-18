Российский боец Магомедшарипов заинтересован в поединке с мексиканцем Родригесом

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), Забит Магомедшарипов заинтересован в поединке с мексиканцем Яиром Родригесом. Об этом ТАСС сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

"Конечно, бой с Родригесом интересен. Он был всегда интересен, просто все зависит от того, когда он вернется. Но пока еще не было переговоров. Есть небольшие травмы у Забита, нужно убедиться сначала, когда он сам сможет выйти на бой", - сказал Магомедов.

Магомедшарипов должен был встретиться с Родригесом 8 сентября, однако мексиканец получил травму и снялся с поединка.

В активе российского бойца 16 побед и одно поражение, Родригеса - 10 побед и два поражения.