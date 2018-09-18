Карпов: победа Дворковича на выборах президента FIDE может оздоровить шахматы

На пост главы FIDE, помимо Дворковича, претендуют вице-президент федерации Георгиос Макропулос и британский гроссмейстер Найджел Шорт. Действующий глава FIDE Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Избрание члена попечительского совета Федерации шахмат России Аркадия Дворковича президентом Международной шахматной федерации (FIDE) может привести к оздоровлению этого вида спорта. Таким мнением с ТАСС поделился двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

"Мы находимся в управленческом кризисе последние 30 лет. К сожалению, кроме первых двух лет, правление Кирсана Николаевича [Илюмжинова] было связано как раз с построением системы, которая никуда не годится. Я думаю, если Дворкович победит, чего я ему желаю, то мы эту систему порушим и шахматы станут здоровее", - заявил Карпов.

"Наше счастье только в одном - все эти фокусы, будем их так называть, не коснулись профессиональных шахмат, иначе бы мы вообще погибли. Профессиональные шахматисты как-то оградились от всех маневров, которые были в федерации. Сейчас будем надеяться, что здравый смысл восторжествует. Есть хорошие идеи по реформам, реформировать, конечно, надо", - добавил он.

"Организация разрослась, что является, возможно, одной из немногих заслуг Илюмжинова, но надо иначе строить управление и принятие решений. Может, стоит взять опыт каких-то других федераций. Еще с семидесятых годов, когда я стал гроссмейстером, меня возмущало, что решение в профессиональных шахматах, особенно в системе определения чемпиона мира, стоит в стороне от профессиональных шахмат. Часто простым голосованием принимаются кардинальные решения, которые меняют будущее шахмат", - заключил собеседник агентства.