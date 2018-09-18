Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 30 тысяч билетов продано на зимнюю Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.

"Более 30 тысяч билетов уже продано, люди проявляют большой интерес. Мы уже начали тестировать сервис онлайн-продажи билетов. Цены очень демократичные, это хорошая возможность познакомиться с яркими видами спорта. Студенческий спорт зачастую бывает даже ярче, чем профессиональный", - заявил Уразов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.