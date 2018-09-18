СМИ: власти Испании сняли обвинения в неуплате налогов с футболиста Родригеса

ТАСС, 18 сентября. Испанская налоговая служба сняла обвинения в уклонении от уплаты налогов с футболиста мадридского "Реала" Хамеса Родригеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.
Отмечается, что данное решение налоговая служба никак не комментирует.
Ранее сообщалось, что Родригес обвиняется в неуплате налогов на сумму €6,35 млн, которую колумбиец должен был заплатить за передачу прав на использование его изображений в мадридском клубе. Позднее 27-летний игрок предоставил в налоговую отчет о доходах как нерезидент Испании. Налоговые органы провели расследование и установили, что у колумбийца была широко развита экономическая деятельность, поэтому все его доходы должны облагаться налогом, как на резидента Испании.
Сезон-2017/18 Родригес провел в аренде в мюнхенской "Баварии". Он сыграл за немецкий клуб 39 матчей, забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.