Италия откажется от тройной кандидатуры на проведение зимней Олимпиады-2026

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Италии не поддержит предложение Итальянского олимпийского комитета о тройной кандидатуре Милана, Турина и Кортины-д'Ампеццо на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил во вторник заместитель председателя Совмина (статс- секретарь) Италии Джанкарло Джорджетти, выступая на слушаниях в верхней палате национального парламента, передает новостной канал Rai News 24.

"Общая кандидатура на проведение Олимпиады-2026 не будет иметь поддержки правительства, а значит ей положен конец", - сказал Джорджетти. Он пояснил, что для осуществления такого серьезного крупного проекта нужно "начинать правильно, а я не вижу нужной атмосферы в отношениях между представителями этих трех городов".

Совместная заявка Турина, Милана и Кортины-д'Ампеццо с самого начала наталкивалась на препятствия. Ранее в администрации Турина, возглавляемой представителями "Движения "5 звезд", не было единодушия по поводу участия города. Те же "пятизвездные", получившие власть в Риме, отказались поддерживать уже одобренную НОК и правительством заявку на проведение летних игр в 2024 году. Однако Турин - олимпийская столица 2006 года, и планировалась, что новая Олимпиада позволит обновить уже имеющуюся спортивную инфраструктуру.

В Кортине-д'Ампеццо, знаменитом горнолыжном курорте в области Венето, также уже проводились игры в 1956 году, и на кандидатуре настаивал губернатор Венето Лука Дзайя. Мэр Милана Джузеппе Сала сначала отказывался от сотрудничества в организации из-за политических разногласий с коллегами, а затем потребовал, чтобы его городу в совместной кандидатуре принадлежала ведущая роль. На такое условие не согласились представители "Движения "5 звезд" в Турине. Таким образом, все переговоры вновь зашли в тупик.

"Считаю это моей личной неудачей, - сказал Джорджетти, который отвечает в правительстве за вопросы спорта. - Я работал над достижением обоюдного согласия, но не смог этого добиться".

Намерения и реальные планы

В апреле МОК опубликовал список семи национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять в своей стране зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады - Калгари, НОК Японии - Саппоро, НОК Швеции - Стокгольм, НОК Швейцарии - Сьон, НОК Турции - Эрзурум. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщило о снятии заявки.

Ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Жители швейцарского альпийского кантона Вале на референдуме в июне высказались против проведения Олимпиады. Грац снял свою кандидатуру в связи с недостаточной поддержкой властей.

НОК Италии пока официально не уведомлял МОК об отказе от участия в гонке за проведение Олимпиады. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.