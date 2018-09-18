Уразов: студенческий хоккейный турнир приблизит Красноярск к Универсиаде-2019

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международный хоккейный турнир среди мужских студенческих команд Student Hockey Challenge позволит Красноярску провести тестирование объектов и сервисов в преддверии старта XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

В турнире Student Hockey Challenge, который пройдет с 1 по 8 октября, примут участие сильнейшие мужские команды из России, США и стран Европы, в том числе победители национальных студенческих лиг. Церемонии открытия и награждения, матчи группы А, полуфинальные и финальные встречи состоятся в ледовом дворце "Кристалл-Арена", игры группы B примет крытый каток "Первомайский".

"Город выходит на финишную прямую подготовки к Универсиаде, мы очень плотно работаем с федерациями, проводим тестовые мероприятия. В Красноярске ввели "Кристалл-Арену", это современная арена, 3500 мест, два льда, мы сможем ее протестировать благодаря этому турниру. Это будет хорошее событие для города, восемь студенческих команд, мы покажем всему миру, что в стране есть современные города вдали от Москвы", - заявил Уразов.

"Мы сможем протестировать объект и все сервисы - аккредитация, встречи, проводы. Это войдет в историю студенческого спорта и тестовых мероприятий, турнир приблизит нас к Универсиаде. Мы готовы, мы встретим гостей как полагается", - добавил он.

Управляющий директор Студенческой хоккейной лиги России Антон Храмцов отметил, что подобные турниры необходимо проводить на постоянной основе. "Студенческий хоккей - это очень интересно для зрителей и организаторов, это эмоции и драйв. Совместными усилиями с дирекцией Универсиады и Федерацией хоккея России нам удастся провести очень мощный турнир и задать высокую планку. Надеюсь, эта планка будет сохранена, потому что такие мероприятия нужно проводить ежегодно, на постоянной основе", - сказал он.

Храмцов добавил, что перспективы у турнира очень хорошие. "Есть интерес со стороны европейских стран, Северной Америки, и уже появляется интерес из Азии. Перспективы очень хорошие, и этот турнир станет настоящим праздником студенческого хоккея", - заключил Храмцов.