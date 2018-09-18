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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Все объекты Универсиады-2019 в Красноярске будут введены в эксплуатацию до конца года

Перед стартом соревнований на объектах пройдет девять тестовых мероприятий
Руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов Артем Геодакян/ТАСС
Руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Процесс введения в эксплуатацию объектов Всемирной зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, будет завершен до конца текущего года. Об этом ТАСС заявил руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.

Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта 2019 года.

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"Объекты вводятся в соответствии с графиком, мы буквально недавно открыли несколько объектов. До конца декабря все объекты должны быть введены в эксплуатацию. Девять тестовых мероприятий пройдет на них, будут протестированы все системы и все люди, которые будут задействованы в марте. Каждый объект будет введен в срок, мы уверены, просто на каждом из них существует большое количество рабочих вопросов", - заявил Уразов.

"Мы благодарны строителям, подрядчикам, службам эксплуатации, представителям федерации, которые помогают решать десятки и сотни вопросов по настройкам объектов. Глобальных рисков по срокам не существует, но каждый день нужно решать десятки вопросов, которые также помогут решить тестовые мероприятия", - добавил собеседник агентства.

"Это большая работа, и на всех крупных мероприятиях поднимается вопрос о сроках сдачи объектов. Красноярская инфраструктура будет сдана вовремя и примет тестовые соревнования, рисков нет", - заключил Уразов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и в России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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