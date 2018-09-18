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Футбол в Италии

Итальянская футбольная Серия B приостановлена решением суда

Если 21 сентября суд вынесет решение о необходимости участия в розыгрыше Cерии B 22 команд, то 24 сентября будут названы клубы, которые займут освободившиеся места

ТАСС, 18 сентября. Розыгрыш итальянской Серии B, являющейся вторым дивизионом чемпионата Италии по футболу, приостановлен решением суда до определения окончательного количества играющих в турнире команд. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Изначально предполагалось, что в текущем розыгрыше Cерии B примут участие 19 команд, поскольку клубы "Бари", "Авеллино" и "Чезена" объявили о банкротстве, а лига приняла решение не заполнять освободившиеся места новыми командами. Однако позднее Федерация футбола Италии опротестовала это решение в судебном порядке.

Отмечается, что если 21 сентября суд вынесет решение о необходимости участия в розыгрыше Cерии B 22 команд, то 24 сентября будут названы клубы, которые займут освободившиеся места. На данный момент в Серии B сыграно три тура.

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