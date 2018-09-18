Футболист ЦСКА Дзагоев сможет при необходимости отыграть весь матч ЛЧ против "Виктории"

В субботу Дзагоев сыграл первый матч за два месяца после того, как в середине июля он получил травму в матче за Суперкубок России. В матче чемпионата России против "Уфы" (3:0) Дзагоев вышел на заключительные 15 минут.

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 18 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев при необходимости может отыграть все 90 минут в матче Лиги чемпионов против чешской "Виктории". Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

"При особой необходимости Дзагоев и [защитник Георгий] Щенников могут отыграть все 90 минут. Но, наверное, такой необходимости нет. Полтора тайма - это нормально будет", - отметил Гончаренко.

Матч в Пльзене из-за травм пропустят новички ЦСКА - защитник Хёрдур Магнуссон и нападающий Абель Эрнандес, оба получили повреждения в Уфе. По словам Гончаренко, искусственный газон уфимского стадиона не стал причиной травм. "Они не прошли полноценную подготовку с нами. Синтетика не совсем причастна к этим травмам", - подчеркнул тренер.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене в среду, начало встречи - 22:00 мск.