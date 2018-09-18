"Локомотив" обыграл "Галатасарай" в матче Юношеской лиги УЕФА

СТАМБУЛ /Турция/, 18 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл турецкий "Галатасарай" в выездном матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча прошла в Стамбуле.

После первого тура "Локомотив" идет на втором месте в турнирной таблице группы D, уступая по дополнительным показателям лидирующему португальскому "Порту". В параллельном матче португальцы обыграли немецкий "Шальке" со счетом 3:0.

В следующем матче "Локомотив" 3 октября примет "Шальке", "Галатасарай" в тот же день на выезде встретится с "Порту".

Юношеская лига УЕФА - соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартуют две группы по 32 команды. В первой (путь Лиги чемпионов) - юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте. Победители групп пути Лиги чемпионов напрямую выходят в 1/8 финала, команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала с победителями групп пути национальных чемпионов.