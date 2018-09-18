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Теннисист Рублев не смог пробиться во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

В матче первого раунда россиянин уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу
Андрей Рублев EPA-EFE/KOEN SUYK
Андрей Рублев
© EPA-EFE/KOEN SUYK

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу немецкого спортсмена. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Во втором круге Штруфф сыграет с австрийцем Домиником Тимом, посеянным на турнире под первым номером.

Турнир в Санкт-Петербурге, общий призовой фонд которого составляет $1,175 млн, завершится 23 сентября.

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