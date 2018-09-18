Гончаренко: футболист ЦСКА Чалов не зазнается из-за успешного начала сезона

20-летний Чалов после семи туров возглавляет список бомбардиров чемпионата России, на его счету шесть мячей. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА пройдет в Пльзене в среду, начало встречи в 22:00 мск.

ПЛЬЗЕНЬ /Чехия/, 18 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов не зазнается из-за успешного старта сезона. Такое мнение на пресс-конференции перед стартовым матчем Лиги чемпионов против чешской "Виктории" высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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"Федя [Чалов] не тот человек, который может зазнаться. Вообще-то, это уже его третий сезон на высоком уровне", - отметил Гончаренко.

"Феде помогает задор нашей средней линии. Абель Эрнандес отвлекает на себя внимание, а Федя делает много правильных вещей. Много ему дал в свое время Понтус Вернблум, игравшей на позиции форварда", - добавил Гончаренко.

В свою очередь, Чалов поблагодарил команду за поддержку. "Это только начало чемпионата. Надеюсь, дальше будет еще больше результативных действий. Стал больше открываться, стал больше забивать", - отметил он.

Говоря о предстоящем матче, Чалов признался, что мало знает о "Виктории". "Знаю, что в Лиге чемпионов нет проходных команд", - отметил Чалов.