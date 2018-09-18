Эксперт: Семин сможет найти замену Смолову в матче Лиги чемпионов с "Галатасараем"

ТАСС, 18 сентября. Главный тренер российского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин сумеет найти замену дисквалифицированному нападающему Федору Смолову в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким "Галатасараем". Такое мнение высказал бывший президент железнодорожников Николай Наумов, слова которого приводит "Газета.Ru".

Встреча группы D пройдет во вторник в Стамбуле на стадионе "Тюрк Телеком Арена", игра начнется в 22:00 мск. Смолов был дисквалифицирован на один матч еврокубков после ответной встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы прошлого сезона против сербской "Црвены Звезды". "Краснодар", за который на тот момент выступал форвард, тогда не смог пробиться в групповой этап турнира, уступив сербской команде по сумме двух встреч (3:2, 1:2).

"Выпадение любого игрока, тем более ведущего, всегда проблема для клуба, но я думаю, у Семина хватит мастерства, чтобы решить эту проблему, - сказал Наумов. - Есть Фарфан, есть Эдер. Если "Локомотив" построит игру на контратаках, то Фарфан в этом плане будет весьма неплох, да и Эдер тоже. Так что справится "Локомотив" с этой задачей".