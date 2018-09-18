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Футбол в России

Карасев назначен главным арбитром матча ЦСКА - "Спартак"

Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и Алексей Лунев из Новосибирска
Сергей Карасев Вячеслав Евдокимов/ТАСС
Сергей Карасев
© Вячеслав Евдокимов/ТАСС

ТАСС, 18 сентября. Московский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром матча восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Ассистировать Карасеву будут Игорь Демешко из Химок и Алексей Лунев из Новосибирска. Встреча состоится на стадионе "ВЭБ-Арена" в воскресенье.

Матч "Енисей" - "Урал" рассудит Виталий Мешков из Дмитрова, "Динамо" - "Анжи" - Владислав Безбородов (Санкт- Петербург), "Арсенал" - "Рубин" - Николай Волошин (Смоленск), "Ростов" - "Уфа" - Василий Казарцев (Санкт- Петербург), "Ахмат" - "Оренбург" - Сергей Иванов (Ростов-на- Дону), "Зенит" - "Локомотив" - Роман Галимов (Улан-Удэ), "Крылья Советов" - "Краснодар" - Алексей Матюнин (Москва).

После семи туров чемпионата России "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице с 14 очками в активе. ЦСКА набрал 12 очков и идет на пятом месте.

Матчи восьмого тура Российской премьер-лиги пройдут с 22 по 24 сентября.

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