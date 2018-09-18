СМИ: надзорный режим Тайгера Вудса завершен

Интернет-ресурс изложил содержание постановления суда, принятого на один месяц раньше ожидавшейся даты. Суд в штате Флорида счел, что Вудс "успешно выполнил все обычные и особые условия" надзорного режима, который был установлен на период испытательного срока и освобождения гольфиста на поруки. Испытательный срок официально истек, уточнил портал.

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс выведен из-под действия надзорного режима, введенного в прошлом году после того, как его нашли без сознания за рулем автомобиля на шоссе. Об этом сообщил во вторник новостной портал TMZ .

В мае прошлого года полицейские обнаружили Вудса в 2 часа ночи заснувшим за рулем машины прямо на шоссе. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, а его состояние объяснялось неожиданной реакцией организма на лекарства. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В опубликованном отчете полиции сообщалось, что Вудс спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка. Двигатель машины работал, шины на передних колесах были спущены, диски повреждены. Свое состояние гольфист объяснил тогда сотрудникам правоохранительных органов тем, что принял не менее четырех препаратов, прописанных ему врачом, в том числе сильнодействующее обезболивающее.

27 октября прошлого года Вудс на очередном судебном заседании признал себя виновным в опасном вождении, при этом он избежал серьезного наказания за управление автомобилем в нетрезвом виде. Вудса обязали заплатить штраф в 250 долларов и компенсировать судебные издержки. Кроме того, он был приговорен к 20 часам общественных работ, обязательному посещению школы для водителей, задержанных за вождение под влиянием алкоголя и наркотиков, а также посещению специальных встреч с людьми, пострадавшими по вине неосторожных водителей, его также регулярно проверяли на предмет употребления наркотиков.