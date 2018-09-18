Тарасов: хоккеисты "Динамо" осознают непростое положение в КХЛ и стараются его исправить

Во вторник "Динамо" на своем льду обыграло подольский "Витязь" со счетом 4:2, одержав вторую победу в семи матчах КХЛ. Однако команда с пятью очками продолжает находиться на 11-м, предпоследнем, месте Западной конференции.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" осознают затруднительное положение клуба в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но стараются двигаться дальше и исправлять ситуацию. Об этом рассказал журналистам нападающий бело-голубых Даниил Тарасов.

"Все прекрасно понимают ситуацию, стараемся двигаться дальше. Тем более, что сегодня был непростой момент, мы все играли за Николая Валерьевича Шапошникова (погибший 14 сентября в ДТП массажист команды - прим. ТАСС), матч был очень эмоциональным", - сказал Тарасов.

"Динамо" забросило три шайбы в ворота "Витязя" при игре в большинстве, всего хоккеисты подмосковного клуба заработали 43 минуты штрафа.

"Соперник много удалялся, а мы хорошо двигались и держали шайбу. Тренируем и наигрываем разные комбинации, сегодня получилось хорошее большинство. Все работали на команду, поэтому получили много большинства и забили. У нас очень хороший коллектив, ребята делают свою работу", - заключил Тарасов.

Следующий матч КХЛ "Динамо" проведет в четверг на своем льду против санкт-петербургского СКА, начало встречи - 19:30 мск.