Победитель Лиги чемпионов "Реал" начнет новый розыгрыш турнира матчем против "Ромы"

Европейский сезон для действующего победителя Лиги чемпионов начался с поражения в матче за Суперкубок УЕФА от "Атлетико". Подопечные главного тренера мадридцев Хулена Лопетеги уступили со счетом 2:4. В испанском чемпионате "Реал" стартовал с трех побед и одного ничейного результата, обыграв "Хетафе" (2:0), "Жирону" и "Леганес" (4:1), а затем разделив очки с "Атлетиком" из Бильбао. Имея в своем активе 10 очков, "Реал" занимает второе место.

Прошлый сезон "Валенсия" во главе с Марселино Гарсией Торалем завершила на четвертом месте в чемпионате Испании. На сегодняшний день можно сказать, что данное достижение было для них максимальным, так как сейчас команда находится недалеко от зоны вылета. Три очка в четырех матчах - таким является результат "Валенсии" на старте национального первенства. Испанский клуб сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 1:1, потерпел поражение от "Эспаньола" (0:2), после чего разделил очки с "Леванте" (2:2) и "Бетисом" (0:0).

В составе "Реала" все заявленные футболисты смогут принять участие в матче, чего нельзя сказать о "Роме". У римлян встречу пропустит травмированный Хавьер Пасторе. Встреча начнется в 22:00 мск.

В отличие от своего соперника, итальянцы начали сезон далеко не так, как хотелось бы их болельщикам. Стартовав в итальянской Серии А (высший дивизион Италии - прим. ТАСС) с победы над "Торино" со счетом 1:0, подопечные Эусебио Ди Франческо в трех последующих матчах набрали всего лишь два очка. "Рома" сыграла вничью с "Кьево" (2:2), "Аталантой" (3:3) и потерпела поражение от "Милана" (1:2). Набрав пять очков, римляне расположились на девятой строчке турнирной таблицы.

Переход Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" стал, вероятно, одним из главных трансферных событий последнего десятилетия. После девяти сезонов в Мадриде, в течение которых он выиграл четыре кубка Лиги чемпионов, 33-летний португалец решил сменить обстановку и перебрался в Италию, подписав контракт с бессменным чемпионом страны последних лет.

В турнирной таблице "Ювентус", одержавший четвертую победу в четырех матчах, занимает первое место, набрав 12 очков. Действующие чемпионы Италии на старте сезона обыграли в гостях "Кьево" со счетом 3:2 и "Лацио" (2:0), а также с одинаковым счетом победили "Парму" и "Сассуоло" (2:1).

В остальных матчах игрового дня встретятся голландский "Аякс" и греческий АЕК, украинский "Шахтер" и немецкий "Хоффенхайм", португальская "Бенфика" и немецкая "Бавария", английский "Манчестер Сити" и французский "Лион". Также швейцарский "Янг Бойз" сыграет против английского "Манчестер Юнайтед", а московский ЦСКА в обновленном составе проведет гостевой матч против чешской "Виктории Пльзень".