"Шальке" сыграл вничью с "Порту" в матче группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 19 сентября. Соперники московского "Локомотива" по группе в Лиге чемпионов немецкий "Шальке" и португальский "Порту" сыграли вничью в домашнем матче первого тура со счетом 1:1. Встреча прошла в Германии.
В составе хозяев мяч забил Брель Эмболо (64-я минута). У гостей отличился Отавио (75, с пенальти). На 13-й минуте встречи защитник "Порту" Алекс Теллес не реализовал пенальти.
Голкипер португальской команды Икер Касильяс стал первым футболистом в истории, который принял участие в 20 сезонах Лиги чемпионов. В общей сложности на счету вратаря, ранее выступавшего за мадридский "Реал", 189 матчей в турнире.
После первого тура группового этапа "Порту" и "Шальке" занимают второе и третье места в группе D. Возглавляет турнирную таблицу турецкий "Галатасарай", который в параллельном матче дома обыграл "Локомотив" со счетом 3:0.
В следующем матче "Порту" примет "Галатасарай". "Шальке" на выезде сыграет с "Локомотивом". Обе встречи состоятся 3 октября.