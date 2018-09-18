Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Поражение московского "Локомотива" позволило Португалии незначительно приблизиться к России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Россия занимает шестое место, Португалия - седьмое.
Во вторник состоялись первые матчи группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион России "Локомотив" проиграл в Стамбуле "Галатасараю" со счетом 0:3. В параллельном матче этой же группы португальский "Порту" сыграл вничью с немецким "Шальке" (1:1). Суммарный коэффициент России остался неизменным - 45,216, а португальский вырос на 0,200 балла и теперь составляет 40,032.
Не оторвалась от России идущая пятой Франция. Оба ее представителя стартовали в Лиге чемпионов с поражений - "Монако" на своем поле уступил испанскому "Атлетико" (1:2), а "Пари Сен-Жермен" проиграл на выезде "Ливерпулю" (2:3). Суммарный коэффициент Франции составляет 50,831 балла. С огромным отрывом лидирует Испания (87,712), затем следуют Англия (65,891), Италия (65,440) и Германия (60,070).
Как вычисляются коэффициенты
Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд.
Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. По итогам нынешнего сезона определится представительство клубов в еврокубках на сезон-2020/21.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют 4 очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - 5 баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - одно очко.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.