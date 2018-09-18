Терим: болельщики помогли "Галатасараю" смять "Локомотив" на первых минутах матча в ЛЧ

СТАМБУЛ /Турция/, 19 сентября. /ТАСС/. Поддержка стадиона в Стамбуле помогла местному "Галатасараю" доминировать на первых минутах матча против московского "Локомотива", что привело к быстрому голу и итоговой победе. Такое мнение на пресс-конференции после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов высказал главный тренер турецкой команды Фатих Терим.
Во вторник "Локомотив" проиграл "Галатасараю" - 0:3, хозяева открыли счет на девятой минуте встречи.
"Получился хороший матч. Нужно отдать должное болельщикам нашей команды, которые заставили "Локомотив" играть с первых минут в пассивном стиле. Очень доволен своими футболистами, которые, если не считать некоторых огрехов, полностью выполнили установку на игру", - сказал Терим.
"Нужно учитывать, что встреча проходила на нашей арене. Футбол нужно расценивать как шахматы, и сегодня мы партию выиграли. Мы давно не играли в Лиге чемпионов, и эта еврокубковая кампания, как я уже говорил, является для нас походом за мечтой, сегодня мы сделали первый шаг к ее исполнению", - добавил Терим.
Терим отметил полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Эдера. "Несмотря на победу, хотелось бы отметить в составе команды соперника Фернандеша, Фарфана и Эдера. Эти футболисты доставили нашей команде определенные проблемы, но итоговый счет все же на табло. Я рад, что мои защитники смогли справиться с этими футболистами в тактическом плане", - заключил тренер.
В следующем туре "Локомотив" 3 октября дома сыграет с немецким "Шальке", турецкий клуб проведет в этот день гостевую встречу с португальским "Порту".