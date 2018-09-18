Семин: "Локомотив" показал слабую реализацию голевых моментов в матче с "Галатасараем"

"Если говорить по результату - это можно назвать жестким поражением. По игре - мы проиграли первые десять минут, когда турецкая команда была очень активна. Затем мы имели хорошее преимущество, имели шансы отыграться, но не получилось по причине слабой реализации голевых моментов. В случае с голом в наши ворота со штрафного была ошибка при установке стенки, где мы поставили четыре человека вместо пяти, ну а третий пропущенный мяч уже ничего не решал", - сказал Семин.

"Мы провели хорошие 60 минут, но этот вид спорта не состоит из отдельных моментов. Сложно сказать, почему мы провалили стартовые девять минут. С каждым матчем мы становимся все лучше и лучше в функциональном плане", - добавил Семин.

Также Семин отметил, что его команда будет хорошо готова функционально к матчу восьмого тура чемпионата России против "Зенита". "Считаю, что команда должна успеть восстановиться к матчу Российской премьер-лиги против "Зенита". Мы прибавляем от матча к матчу, сейчас учтем новый поток критики и будем готовиться", - заключил тренер.

В следующем туре "Локомотив" 3 октября дома сыграет с немецким "Шальке", турецкий клуб проведет в этот день гостевую встречу с португальским "Порту".