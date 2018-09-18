СМИ: розыгрыш второго дивизиона чемпионата Италии по футболу не будет приостановлен

ТАСС, 19 сентября. Руководство итальянской Серии B, второго дивизион чемпионата Италии по футболу, заверило, что турнир продолжится, несмотря на заявление Национального олимпийского комитета (НОК) страны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.
Ранее во вторник НОК Италии сообщил, что розыгрыш Серии В будет приостановлен по решению суда до определения окончательного количества играющих в турнире команд. Изначально предполагалось, что в текущем розыгрыше Cерии B примут участие 19 клубов, поскольку "Бари", "Авеллино" и "Чезена" объявили о банкротстве, а лига приняла решение не заполнять освободившиеся места новыми командами. Однако позднее НОК Италии, который на данный момент руководит Федерацией футбола страны, опротестовал это решение в судебном порядке. Отмечалось, что если 21 сентября суд вынесет решение о необходимости участия в розыгрыше Cерии B 22 команд, то 24 сентября будут названы клубы, которые займут освободившиеся места.
В заявлении Серии В утверждается, что нет причин для приостановки розыгрыша. "Создалась путаницы. Сезон будет продолжен, потому что нет причин для его приостановки, - отмечается в тексте. - Имеющиеся обвинения и претензия не соответствуют действительности, и это вызывает экономические, организационные и спонсорские убытки".
На данный момент в Серии B сыграно три тура.