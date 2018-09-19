Голы Свечникова и Зыкова помогли "Каролине" обыграть "Тампу-Бэй" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 19 сентября. "Каролина" обыграла "Тампу-Бэй" благодаря голу и результативной передаче российского форварда Андрея Свечникова, а также заброшенной шайбе нападающего Валентина Зыкова. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Каролины".
Зыков отличился на 40-й минуте, Свечников забросил шайбу на 48-й минуте. Помимо этого, Свечников записал на свой счет результативную передачу - россиянин ассистировал шведу Лукасу Уолмарку (14). Также в составе "Каролины" голом отметился словак Михал Чайковский (5). У "Тампы-Бэй" единственную шайбу забросил Матье Джозеф (45).
NET FRONT PRESENCE pic.twitter.com/WFZKGrLppf— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 19 сентября 2018 г.
В составе проигравшей команды участие в матче приняли четверо россиян - голкипер Андрей Василевский, нападающие Никита Кучеров, Александр Волков и Алексей Липанов.
"Каролина" выбрала 18-летнего Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) он провел 44 игры за "Бэрри Кольтс", в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф Свечников забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач в восьми играх. Также хоккеист был признан лучшим новичком команды в сезоне.
Зыков является воспитанником московского ЦСКА, он провел один сезон в Молодежной хоккейной лиге в составе "Красной Армии". Свою карьеру в Северной Америке нападающий начал в 2012 году, когда был задрафтован клубом Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Бэ-Комо Драккар". В 2013 году на драфте НХЛ Зыков был выбран во втором раунде под общим 37-м номером "Лос-Анджелесом", в составе которого не провел ни одного матча. В 2016 году он был обменян в "Каролину", дебют россиянина в НХЛ состоялся 9 марта 2017 года в игре против "Рейнджерс", в которой нападающий забросил шайбу.
ANDREI pic.twitter.com/LnQsTG4XjI— Carolina Hurricanes (@NHLCanes) 19 сентября 2018 г.
В Американской хоккейной лиге (АХЛ) он провел 187 матчей, набрав 110 очков (60 шайб и 50 передач). В НХЛ на его счету 12 игр и 8 очков (4 гола + 4 передачи) за результативность. Нападающий становился лучшим новичком Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (2013) и Канадской хоккейной лиги (2013), а также лучшим бомбардиром АХЛ (2018). В составе молодежной сборной России Зыков завоевал бронзовые медали чемпионата мира (2014).