Дубль Радулова принес "Далласу" победу над "Сент- Луисом" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 19 сентября. Две заброшенные шайбы российского нападающего Александра Радулова позволили "Далласу" обыграть "Сент-Луис" в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Также в матче принял участие форвард Валерий Ничушкин, отметившийся результативной передачей.

Встреча завершилась со счетом 5:3, Радулов забросил шайбы на 15-й и 60-й минутах. Ничушкин ассистировал нападающему Джейсону Спецце (48). Также в составе победителей голами отметились нападающие Роопе Хинц (41) и Тайлер Сегин (46). У "Сент-Луиса" шайбы забросили форварды Джордан Кайру (30), Дмитрий Яшкин (36) и Патрик Марун (44).

Радулов начал выступать за "Даллас" в прошлом году, и в сезоне-2017/18 он провел за команду 82 матча, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 45 результативными передачами. Ранее в НХЛ Радулов выступал за "Нэшвилл" (2006-2008, 2012) и "Монреаль" (2016/17). Также российский форвард играл за московский ЦСКА и уфимский "Салават Юлаев", в составе которого становился обладателем Кубка Гагарина в 2011 году. В составе сборной России он стал двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

Ничушкин был задрафтован "Далласом" под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского "Динамо". Перед началом сезона-2018/19 Ничушкин вновь вернулся в "Даллас".