Ковальчук отдал голевую передачу в дебютном матче за "Лос-Анджелес" против "Аризоны"

ТАСС, 19 сентября. "Лос-Анджелес" проиграл "Аризоне" со счетом 3:4 в домашнем предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард Илья Ковальчук отдал одну результативную передачу.

В составе победителей шайбы забросили Брендан Перлини (4-я минута), Конор Гарленд (22), Нейт Шнарр (46) и Лоусон Краз (59). В составе хозяев отличились Алекс Мартинес (16), Дрю Даути (45) и Дастин Браун (52). Результативную передачу Брауну отдал Ковальчук.

В следующем предсезонном матче "Лос-Анджелес" сыграет в гостях с "Ванкувером" 21 сентября. "Аризона" 23 сентября дома проведет матч с "Анахаймом".

В июне 35-летний хоккеист подписал контракт с "Лос-Анджелесом" на три года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за санкт-петербургский СКА.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за "Атланту" (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001-2010) и "Нью-Джерси" (2010-2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). В сезоне-2003/04 Ковальчук завоевал "Морис Ришар Трофи", став лучшим снайпером регулярного сезона в НХЛ (41 шайба в 81 игре).