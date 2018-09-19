Шляхтин: сезон-2018 стал успешным для российских легкоатлетов

"Легкоатлетический сезон в принципе подходит к концу, на следующей неделе ждем еще выступления бронзового призера чемпионата Европы в Берлине ходока Василия Мизинова на турнире в Китае, - сказал Шляхтин. - Пожелаем этому молодому спортсмену успеха на его заключительном старте года".

ТАСС, 19 сентября. Сезон-2018 сложился для российских легкоатлетов успешно, подтверждением тому стали шесть медалей августовского чемпионата Европы в Берлине и три золота, завоеванных в сентябре на Континентальном кубке IAAF в чешской Остраве. Об этом сообщил ТАСС президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

"Конечно, этот летний сезон сложился для наших атлетов успешно - шесть медалей чемпионата Европы, три золота на Континентальном кубке IAAF в Остраве, причем Мария Ласицкене и Сергей Шубенков сумели защитить свои титулы четырехлетней давности, - продолжил глава ВФЛА. - Анжелика Сидорова смогла, так скажем, реабилитироваться за не совсем удачное выступление на чемпионате Европы и с результатом 5,85 метра выиграла турнир, оставив позади и олимпийскую чемпионку 2016 года Стефаниди, и победительницу зимнего чемпионата мира американку Моррис. Очень хорошо выступили наши спортсмены и в финале "Бриллиантовой лиги", выиграв три золота (Ласицкене, Шубенков, Тимур Моргунов) и одну бронзу (Сидорова)".

Шляхтин также высоко оценил результаты, показанные в минувшем сезоне чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым. "Этот сезон, который Шубенков с тренером Сергеем Клевцовым изначально решили сделать экспериментальным, получился у него очень результативным, - считает собеседник ТАСС. - Его 12,92 секунды, за которые он пробежал в Венгрии, это еще и рекорд России. Стоит отметить, что Сергей несколько раз за сезон выбегал из 13 секунд, это отличный результат, он как никогда был близок к тому, чтобы побить европейский рекорд".

Глава ВФЛА считает, что традиционно на высоком уровне провела сезон Мария Ласицкене, которая прибавила к своим многочисленным титулам звание чемпионки Европы, стала первой спортсменкой в истории женских прыжков в высоту, трижды становившейся победительницей финала "Бриллиантовой лиги". "Конечно, надо отметить то, как выстрелил в этом году еще совсем молодой Тимур Моргунов, - отметил Шляхтин. - Он не просто завоевал серебро чемпионата Европы, но и сумел покорить шестиметровую высоту. А в конце августа в финале "Бриллиантовой лиги" Тимур оставил позади и восходящую звезду в мужских прыжках с шестом, победителя чемпионата Европы - 2018 шведа Арманда Дуплантиса, и олимпийского чемпиона француза Рено Лавиллени".

"Отмечу также серебряного медалиста ЧЕ-2018 многоборца Илью Шкуренева, бронзовых призеров Илью Иванюка и Василия Мизинова, - сказал Шляхтин. - Порадовали нас и те, кто не взяли медали европейского первенства, но выступили достойно в Берлине. Это Полина Миллер, Софья Палкина, Ринас Ахмадеев, Александр Лесной, Тимофей Чалый, Вера Рудакова. Сезон показал, что у нас подрастает достойная молодая смена, что было видно на первенстве Европы в Венгрии, где мы завоевали два золота (Александра Комарова, Виолетта Игнатьева) и две бронзы (Мария Кочанова, Олеся Солдатова)".

ВФЛА поддерживает недопущенных IAAF спортсменов

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики также отдал должное спортивному характеру тех спортсменов, которые, несмотря на отсутствие допуска на международные старты, продолжали показывать высокие результаты на российских турнирах. "Я хочу отметить прежде всего Екатерину Коневу, Александра Менькова, Дмитрия Тарабина, Екатерину Ивонину", - сказал Шляхтин.

"Мы в этом году старались поддерживать всех недопущенных спортсменов, провели зимний и летний туры ВФЛА, а также летние туры по кроссу и многоборьям. Для многих спортсменов эти туры стали не только возможностью стартовать, но и немного заработать, ведь лучшие по итогам всех туров получили денежные вознаграждения. В 2019 году мы также хотим провести зимний и летний туры ВФЛА с достойным призовым фондом", - заключил собеседник ТАСС.